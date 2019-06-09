الإمارات تشارك في الدورة الـ15 لموسم "طانطان" المغربي

تشارك دولة الإمارات في فعاليات الدورة الخامسة عشرة من موسم "طانطان" الذي يقام في المملكة المغربية برعاية عاهل المملكة المغربية، الملك محمد السادس، وتحت شعار "موسم طانطان.. حاضن لثقافة الرحل العالمية"، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 19 يونيو الجاري.



وتشارك الإمارات في موسم "طانطان" بجناح تشرف عليه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الرسمية المعنية بصون التراث الثقافي، ومنها الاتحاد النسائي العام واتحاد سباقات الهجن.



وتأتي المشاركة هذا العام في إطار الاحتفاء بعام التسامح والحرص على التنوع الثقافي والانفتاح على الثقافات والحضارات الأخرى، مع الحرص على إبراز التراث الإماراتي والترويج له في أهم المهرجانات والفعاليات الدولية.



ويسلط جناح دولة الإمارات الضوء على استراتيجيتها لصون التراث، ونجاح جهود إمارة أبوظبي في تسجيل عدد من ركائز التراث الوطني المُتفرّدة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في اليونسكو، والمتمثلة بالصقارة والسدو والتغرودة والعيالة والقهوة العربية والمجالس والرزفة والعازي، إلى جانب تسليط الضوء على العلاقات المتينة التي تربط الشعبين الشقيقين، ومختلف أشكال الموروث الثقافي والشعبي لدولة الإمارات.