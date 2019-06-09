الطيور الرقيقة لأنجيلا مولتون (صور)

اشتهرت الفنانة الأمريكية الشابة، أنجيلا مولتون أخيرًا بلوحات أصبحت علامة مسجلة بين محبي الفنون عبر العديد من المدونات المتخصصة.



وتبدع مولتون لوحات زيتية بطابع فريد، في أغلب مواضيعها تأتي الطيور بألوانها وأنواعها المختلفة، عبر ضربات سميكة لفرشاة مولتون، وهذا بالذات ما منحها خصوصية أثنى عليها الكثيرون، بحسب ما ذكرته مدونة "جييدجي" الفنية.



وعلى موقعها أطلقت مولتون اسم chickadees على مجموعتها من لوحات الطيور، وقالت: "أحب تفجر الألوان عبر ضربات الفرشات، ولا أجد تجسيدًا أجمل من الطيور للون، فتتشكل أمامي مع كل ضربة لون مختلف لوحة قد يراها البعض معقدة ولكن متجانسة في الوقت نفسه"