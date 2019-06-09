قيادي إخواني: أبو تريكة مش مصري وهذه أصوله

قال الدكتور إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني السابق، إن اللاعب محمد أبو تريكة، هو إخواني تنظيمي، وينتمي للجماعة الإرهابية.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن اللاعب محمد أبو تريكة، تعود أصوله إلى فلسطين وليس مصر، قائلًا: "زي ما حسن البنا أصوله مغربية وجاء أبوه إلى مصر واستوطن المحمودية، وأنجبه في البحيرة، فكذلك محمد أبو تريكة، من أصول فلسطينية غزاوية، وليست مصرية، وتوجد وثائق تؤكد ذلك".

وواصل: "وكأن كل من يشارك في هدم الدولة المصرية والهوية المصرة ، لابد وأن يكون غير مصري، لأنه لو كان مصريًا كان من الممكن أن يحن إلى أصوله".