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الأحد 09/يونيو/2019 - 10:43 م

شيخ الطريقة الفيضية: صوفية مصر تصدوا لخطر الخوارج في العصر الحديث

شيخ الطريقة الفيضية:
عمرو رشدى
dostor.org/2659591

قال الدكتور محمود أبو الفيض شيخ الطريقة الفيضية الصوفية، إن الطرق الصوفية في مصر، قدمت ما لم يقدمه أحدا آخر، وهذا ظهر جليا في الوقوف ضد الجماعات والتيارات المتأسلمة التي حاولت بكل الأساليب السيطرة علي الشارع المصري بعد ثورة ٢٥يناير.

وأضاف أبو الفيض في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الطرق الصوفية وقفت بكل قوة وجسارة وبسالة، لكي تكتب التاريخ من جديد، وتؤكد علي أن أهل التصوف قضوا علي خوارج العصر وتصدوا لخطرهم في العهد الحديث، ورفضوا وضع أيديهم في يد القتلة والمجرمين الذين استباحوا قتل جنود الجيش والشرطة.

وتابع "أبو الفيض" أن الطرق الصوفية، تحتاج لدعم كبير من الدولة المصرية، حتي تتمكن من عرض فكرها، ومنهجها وأسلوبها علي المواطنين في الشارع المصري، حيث أن غالبية المنتمين للطرق الصوفية أصولهم صوفية في الأساس، لكن الطرق الصوفية تستهدف ضم مريدين جدد إليها وهذا لن يكون إلا من خلال وقوف الدولة مع السادة الصوفية لعرض فكرهم علي الناس، حيث أن التصوف هو الوسطية الإسلامية الحقيقية التي يسعي إليها الجميع، وينشدها العالم الغربي قبل المسلمين أنفسهم.

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