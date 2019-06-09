إصابة شخصين فى تصادم "توكتوكين" ببني سويف

أصيب شخصان، اليوم الأحد، بكدمات وسجحات وكسور فى حادث تصادم توكتوكين أمام كمين الأزهرى بمدينة بنى سويف وتم نقلهما إلى المستشفى.



وانتقلت سيارتا إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم "جرجس عياد فهيم، 34 سنة"، ومقيم بمنشية الروضه مصابا باشتباه كسر بالساق الأيسر، "حسن سعيد فتحي، 54 سنة"، ومقيم بعزبة رياض باشا التابعة لمركز بنى سويف مصابا بكدمات وجروح بالجسم وتم نقلهم لقسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وفى سياق متصل أصيب 3 طلاب، اليوم الأحد، بكدمات وسجحات وكسور فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوى الشرقي أمام كافتيريا السوهاجي باتجاه المنيا بدائرة محافظة بنى سويف.