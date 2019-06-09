الأحد 09/يونيو/2019 - 10:41 م
محمد صلاح يتصدر ترتيب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية
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تصدر نجم فريق ليفربول اللاعب محمد صلاح، استفتاء صحيفة "ماركا" الإسبانية، حول اللاعب الأفضل في العالم هذا الموسم.
تصدر نجم فريق ليفربول اللاعب محمد صلاح، استفتاء صحيفة "ماركا" الإسبانية، حول اللاعب الأفضل في العالم هذا الموسم.
شن حي وسط الإسكندرية، اليوم الأحد، حملة مكبرة بالتعاون بين إدارة إشغال الطريق، وإدارة الإيرادات بالحي، حيث توجهت الحملة إلى شوارع "الإسكندر الأكبر، ابن شجاع، ومصطفي إسماعيل" وتم خلال الحملة تحصيل ...
تمكنت إدارة مرور الدقهلية، بقيادة العميد ممدوح الحصى مدير الإدارة، من ضبط سيارة تحمل بعض العبارات الخادشة للحياء بدون لوحات معدنية. جاء ذلك فى استجابة سريعة لما تم تداوله على عدد من مواقع التواصل ...