براتب يصل لـ4000 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن 120 فرصة عمل للشباب

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 120 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الصناعات الغذائية، إحدى شركات القطاع الخاص بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك براتب يصل لـ4000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة، 80 عاملا، بشرط ألا يقل مؤهل المتقدم للوظيفة عن الإعدادية، وألا يزيد عمره علي 24 سنة، وذلك براتب 2000 جنيه.



كما تحتاج الشركة، 40 مندوب مبيعات، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عال، أو مؤهل فوق المتوسط، وألا يزيد عمره علي 30 سنة، وذلك براتب 4000 جنيه شامل العمولة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01144456661، والتواصل مع المدير المسئول رمضان خميس، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية السادسة، بمدينة السادس من أكتوبر.