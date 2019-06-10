"التموين": احتياطى القمح يكفى 6 أشهر مقبلة

قال المحاسب نعماني نصر، مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشؤون الهيئة العامة للسلع التموينية، إن زيادة معدلات التوريد للأقماح المحلية من خلال الجهات المسوقة للأقماح، والتي تشمل شركتي الصوامع والمطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري، بجانب التعاقدات المستمرة من خلال المناقصات لاستيراد الأقماح من الخارج، يهدف إلى تعزيز الاحتياطي الاستيراتيجي ليكفي الاحتياجات لمدة 6 أشهر مقبلة.



وأضاف "نصر"، في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه بعد انتهاء موسم التوريد للأقماح المحلية خلال منتصف يوليه المقبل، والوصول إلي المستهدف المتوقع خلال الموسم الحالي إلي 3 ملايين و600 ألف طن، سيتم تحديد نسب خلط الأقماح المحلية بالأقماح المستوردة من خلال اللجنة العليا للأقماح.



يذكر أن وزارة التموين قد أعلنت في وقت سابق أن الاحتياطي الاستيراتيجي حاليًا للأقماح يكفي لمدة 4 أشهر إلى 5 أشهر مقبلة.