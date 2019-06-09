"جلب مخدرات لمدرسته".. القبض على والدى طفل

ألقت الشرطة في واشنطن القبض على أم وزوجها بعد أن أحضر طفلهما مادة مخدرة إلى مدرسته الابتدائية.

وذكرت صحيفة "تراي سيتي هيرالد"، أن الطفل عثر على مادة الميثيل المخدرة في منزله، وسلمها إلى موظف في مدرسة كينويك الابتدائية يوم الأربعاء الماضي.

وقال متحدث باسم شرطة المدينة إن أحد الضباط تحدث إلى الطفل، وبناء على الاستجواب قررت الشرطة تفتيش المنزل الذي تعيش فيها والدته وزوجها، حيث تم العثور على حبوب الفنتانيل وأدوت لتصنيع المخدرات.

وتم إلقاء القبض نتيجة لذلك على الوالدين بتهمة حيازة المخدرات، واحتجزا في سجن مقاطعة بنتون، في حين ووضع الطفل وشقيقته الصغرى في الحجز الوقائي لدى هيئة الخدمات الاجتماعية.

وتقول الشرطة إن تصرف الطفل كان شجاعًا، ويمكن أن يساعد الوالدين عبر إبعادهما عن طريق المخدرات.