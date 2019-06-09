قوافل ضبط الأداء بتعليم أسوان تحيل معلمين للتحقيق

شكل مدير إدارة أسوان التعليمية، اليوم الأحد، قافلة بقيادة وكيل الإدارة لضبط الأداء، ومتابعة مدى انضباط المدارس، وبدأت جولتها بمدرسة الشهيد حمدى الابتدائية، ومن خلال فحص دفتر الحضور والانصراف، تبين أن المدرسة منضبطة ولم تسجل سوى حالات قليلة للمتغيبين.



بينما كان الوضع مختلف تمامًا بمدرسة أبو الريش قبلى الإعدادية، حيث بلغ نسبة المغيبين 40% من إجمالى العاملين بالمدرس، لذلك أحالت القافلة جميع المتغيبين للشئون القانونية.



وبمتابعة اللجنة لمدرسة هدى شعراوى الإبتدائية، تبين انضباط المدرسة بدرجة كبيرة حيث لم تسجل سوى حالتين غياب فقط من إجمالى القوى العاملة البالغ عددها 35 فرد، وتبين للقافلة أن دورات مياه المدرسة تحتاج إلى صيانة، وتم مخاطبة هيئة الأبنية بهذا الشأن، وأوصت القافلة بضرورة تقليم أشجار المدرسة.



أما القافلة الثانية المشكلة من قبل مدير إدارة دراو التعليمية، تفقدت مدرسة دراو بنين الإبتدائية وتبين انضباط جميع العاملين، وممارسة التلاميذ للأنشطة الصيفية، بالإضافة إلى التزام المدرسة بتنفيذ كافة التعليمات الصادرة عن لجان المتابعة السابقة والخاصة بنظافة المدرسة وغلق الفصول.



وشكل وكيل إدارة نصر النوبة التعليمية، القافلة الثالثة التى بدأت جولتها بمدرسة مجمع بلانة الإبتدائى، وتبين للقافلة إنضباط المدرسة حيث لم يتغيب سوى فرد واحد فقط، كما أن المدرسة نظيفة جدًا، ووجهت القافلة الشكر لوكيل المدرسة القائم بأعمال المدير وكذلك لجميع العاملين بالمدرسة.



ثم توجهت القافلة إلى مدرسة دار السلام الابتدائية، وتبين للقافلة أن نسبة غياب العاملين ضئيلة جدًا، ولاحظت القافلة أن حديقة المدرسة تحتاج إلى تشذيب.



واختتمت القافلة الثالثة عملها بمدرسة دار السلام الإعدادية، ورغم أن المدرسة منضبطة حيث أن عدد المتغيبين فرد واحد فقط، إلا أن هناك عدد 7 طفايات حريق غير صالحة للاستخدام، ولايوجد للمدرسة لافتة تحمل اسمها، وتم التنبيه على المدرسة بضرورة تركيب اللافتة فى أسرع وقت.



وترأس مدير إدارة كوم امبو التعليمية القافلة الرابعة، التى أجرت جولة تفقدية داخل مدارس الفصل الواحد ب(الرغامة البلد أبو وير أم القرى بسبيل مكيالعدوة بمنيحة)، وأحالت القافلة معلمى مدارس الفصل الواحد بأبو وير وسبيل مكي للتحقيق لوجود الفصول مغلقة، وسجلت القافلة حالة ترك عمل واحدة بمدرسة منيحة وتم إحالتها للتحقيق.



ثم توجهت القافلة لزيارة مدرسة السيدة نفيسة الإعدادية بنات، لمتابعة أعمال الصيانة التى تجرى بالمدرسة، وبعدها إلى مدرسة أحمد عرابي الإبتدائية، وقدمت القافلة الشكر لهم، نظرًا لإنضباط المدرسة ونظافتها.



واختتمت القافلة جولتها اليوم بمتابعة أعمال البناء التى تجرى بمدرسة الشهيد محمد ياسين الإبتدائية بمنيحة.



وفى سياق متصلًا، شكل مدير إدارة إدفو التعليمية القافلة الخامسة التى ضمت أربع لجان، حيث تفقدت اللجنة الأولى مدرستى الزوايدية الإبتدائية والإعدادية (الإبتدائية مستضافة على الإعدادية)، وتبين إنضباط العاملين بالمدرستين، ومستوى النظافة جيد، وأن السجلات مستوفاه، ولكن هناك عجز بالتخت.



وتفقدت اللجنة الثانية مدرستى النصر للفوسفات الإعدادية، ومدرسة السباعية شرق الإبتدائية، وتبين للجنة أن مدرسة النصر للفوسفات نظيفة كاملة السجلات، ولكن توجد أشجار عالية خارج سور المدرسة تشكل خطورة على المدرسة والطلاب، كما تحتاج المدرسة إلى معمل حاسب آلي.



أما بالنسبة لمدرسة السباعية شرق الإبتدائية، فتبين أن المدرسة نظيفة ولكن الأشجار تحتاج إلى تشذيب، ودورات المياه تحتاج إلى صيانة شاملة، كما أن السور به تصدعات ومنخفض من الناحية الغربية وهناك بعض التصدعات بالمدخل، وقامت اللجنة بمخاطبة هيئة الأبنية.



بينما تفقدت اللجنة الثالثة مدرستى الحجز بحرى الإبتدائية القديمة، والشطيب الإبتدائية، وتبين أن المدرسة الأولى بها حجرتين دراسيتين مغلقتين رغم وجود عجز فى الحجرات الدراسية وبالمعاينة تبين أنهما لا يشكلان خطورة على الطلاب ويصلحان للدراسة، ودورات المياه غير كافية ولا تصلها مياه، ومستوى النظافة جيد والسجلات مستوفاه.



أما بالنسبة للمدرسة الثانية فتبين أنها نظيفة مستوفاة جميع السجلات إلا أن السور من السلك ومتهالك، مشيرة إلى أن المدرستين منضبطتين من حيث حضور وانصراف العاملين.



وأخيرًا تفقدت اللجنة الرابعة مدرستى الشهيد محمد عبدالدايم ضوى الإبتدائية والإعدادية، وتبين أن مستوى النظافة جيد والسجلات مستوفاه،تم معالجة كافة السلبيات التى لاحظتها اللجنة أثناء الزيارة.