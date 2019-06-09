شركة التأمينات البرازيلية "هابفيدا" تستحوذ على "بلانو أمريكا"

تخطط شركة التأمينات البرازيلية "هابفيدا بارتيسيباسويس إي إنفيستيمينتوس" للتوسع في المنطقة الوقعة بغرب البلاد الأوسط حيث ستستحوذ على شركة "بلانو أمريكا" الواقعة في ولاية جوياس مقابل 426 مليون ريال (110 مليون دولار أمريكي)، حسبما أفادت صحيفة "فالور".

وتأسست "بلانو أمريكا" عام 2003 وكان لديها 100 ألف بوليصة سارية العام الماضي. ومن المرجح أن يتم تمويل الاستحواذ داخليا عبر "هابفيدا"، حسبما ورد في تقرير وكالة أنباء بلومبرج.

وكانت "هابفيدا" أعلنت في السابع من مايو الاستحواذ على "جروبو ساو فرانسيسكو" مقابل 5 مليار ريال، في محاولة للتوسع في ساو باولو، أغنى ولايات البلاد.