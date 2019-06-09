ثلاثية بالشوط الأول تمنح فنزويلا الفوز على الولايات المتحدة وديًا

أحرزت فنزويلا ثلاثة أهداف في الشوط الأول لتحقق فوزا مقنعا 3-صفر على الولايات المتحدة في مباراة ودية لكرة القدم في سينسيناتي اليوم الأحد.

وهذا الانتصار الأول للفريق القادم من أمريكا الجنوبية عن نظيره ممثل أمريكا الشمالية في ست مواجهات.

وسجل سالومون روندون ثنائية في الدقيقتين 16 و36 وبينهما أحرز جيفرسون سافارينو الهدف الثاني بعد مرور نصف ساعة من البداية.

ومنح هذا الانتصار فنزويلا دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق كأس كوبا أمريكا الأسبوع المقبل في البرازيل.

وتخوض فنزويلا مبارياتها في البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جوار بيرو وبوليفيا والدولة المضيفة.

وستخوض الولايات المتحدة مباراتها المقبلة في افتتاح الكأس الذهبية أمام جويانا في 18 يونيو الحالي.