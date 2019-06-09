غدا.. محاكمة 15 متهما بالتعدي على ضباط بالبدرشين

تنظر محكمة الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا محاكمة 15 متهما باستخدام العنف واستعراض القوة ضد ضباط شرطة بالبدرشين.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصاري وخالد مرعى رشوان، وأمانة سر أشرف جابر.



وأسندت النيابة للمتهمين "غريب. م، عوّاد. ع، سيد. غ، ماضى. ف، على. ح، بكرى. ف، صبرى. ج، محمد. ف، ياسر. ف، أحمد. س، رأفت. ف، عبد الخالق. ع، فرج. ع، محمود. ش، سامى. س"، تهمة استعمال القوة واستعمال العنف ضد قوات الأمن المكلفة بضبط المتهم الأول، بإطلاق أعيرة نارية واستخدام ذخائر نارية، كما قاما المتهمين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية ضد القوة المكلفة من قسم البدرشين.



كما أسندت النيابة للمتهمين حبازة أسلحة نارية وبيضاء بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.