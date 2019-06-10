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الإثنين 10/يونيو/2019 - 03:45 ص

"التكبالى": عملاء قطر وتركيا وراء ظهور "داعش" مجددًا فى ليبيا

علي التكبالي
علي التكبالي
عبير سليم
dostor.org/2659573

حمل عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، مسؤولية ظهور تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا مجددًا، إلى عملاء قطر وتركيا، في إشارة إلى قادة تنظيم الإخوان الليبية المدرجين بقوائم الارهاب في ليبيا ودوليًا.

وقال "التكبالي"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن المسؤول عن وجود الدواعش وراية القراصنة السوداء في طرابلس، هم عملاء قطر وتركيا وعلى رأسهم مليشيا الصمود بقيادة الإرهابي صلاح بادي، وميلشيا المقاتلة بقيادة الإرهابي عبدالحكيم بلحاج، وغيرهما من قادة المليشيات الأقل شهرة، بالإضافة إلى تحالف ما أسماهم "جلادو مصراتة" و"عرابو اتفاق الصخيرات"، في إشارة إلى قادة "حزب العدالة والبناء" ذراع جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، سوف ينتصر الجيش الوطني الليبي في تحرير طرابلس من الإرهاب كما انتصر من قبل.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي الثلاثاء الماضي مسؤوليته عن الهجوم الذي إستهدف موقعين عسكريين للجيش الوطني الليبي في مدينة درنة شرق البلاد، مساء يوم 2 يونيو الجاري، ضمن ما أسماها التنظيم "غزوة الاستنزاف" التي ضرب من خلالها عدة دول بينها أفغانستان ومالي والكونغو.

وتشارك ميلشيات مصراتة في معارك طرابلس ضد الجيش الوطني، من خلال ما يطلق عليها "مليشيا الصمود" التي يقودها الإرهابي صلاح بادي المطلوب دوليًا، وكتيبة الحلبوص لعبدالسلام الروبي، والقوة الثالثة لمحمد الفلاو، ومليشيا 166 لمحمد عمر الحصان، ومليشيا الطاجين لمختار جحاوي، والمتحركة لمحمد سالم دمونة، ومليشيا شريخان لمحمد بعيو.

ووفقًا للتقارير الليبية فقد تحالفت ميلشيات مصراتة هذه مع قيادات التنظيمات التكفيرية، داعش والقاعدة وأنصار الشريعة والجماعة الليبية المقاتلة، وسمحت لهم بالقتال في صفوفها بمعارك طرابلس التي بدأت في الرابع من ابريل الماضي، ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

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