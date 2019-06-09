وسائل بسيطة لاستخدام الأبواب القديمة فى الديكور

يلجأ الكثيرون إلى التخلص من الأبواب القديمة واستبدالها بأخرى جديدة لإضفاء مظهر متجدد على المنزل إلا أن بالإمكان إعادة استخدام الأبواب القديمة في بعض المشاريع بالديكور، بحسب موقع أميزنغ إنتيرير ديزاين:

1- تركيب مرآة على الباب الخشبي القديم وتثبيته على أحد الجدران في المنزل.

2- تحويل الباب الخشبي القديم إلى مكتبة صغيرة بعد تركيب مجموعة من الرفوف.

3- تصميم حديقة عمودية صغيرة في الحديقة المنزلية لوضع مجموعة من النباتات.

4- تصميم عمل فني بسيط باستخدام باب خشبي قديم.

5- إعادة تأهيل الباب القديم وتحويله إلى طاولة أنيقة بعد تركيب أرجل وتغطيته بلوح من الزجاج.

6- مدخل مميز للحديقة مصنوع من الأبواب الخشبية القديمة مع تزيينه بالأزهار والنباتات.

7- تحويل الباب الخشبي القديم إلى مسند للاستقبال في بهو المنزل.

8- استخدام الباب القديم وتحويله إلى محطة للقهوة بطريقة كلاسيكية مميزة.