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الأحد 09/يونيو/2019 - 10:21 م

"الشعراوي جزء من تاريخنا".. الباز يكشف سر هجوم السوشيال ميديا على الشيخ الجليل

الشعراوي جزء من تاريخنا..
محمود عرفات
dostor.org/2659566

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، سر الهجوم الواسع على الشيخ محمد متولي الشعراوي على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الشيخ الشعراوي هو أكثر شخص تم استغلاله سياسيًا منذ 2011 وحتى الآن.

وواصل أنه تم تداول فيديوهات كثيرة جدًا للشعراوي، كل فصيل يوظفها وفقًا لما يوافق منهجه واتجاهه دون أن يهتم بما قيل قبله أو بعده.

واستطرد أن الشيخ الشعراوي يتعرض حاليًا لهجوم واسع بسبب الفيديو الذي يؤكد فيه الشعراوي أنه سجد لله شكرًا بعد هزيمة يونية 1967.

وأكد "الباز"، أن الشيخ الشعراوي فسر ذلك بأنه كان فرحًا بالهزيمة آنذاك لأنه كان لا يريد أن تنتصر مصر وهي في أحضان الشيوعية، وأنه كان فرحًا بالنصر في حرب أكتوبر 1973 لأن مصر كانت في أحضان الإسلام.

واستكمل أن هذه التصريحات يجب النظر إليها من منظور أن صاحبها هو رجل دين بالأساس وليس قائدًا عسكريًا، أو نشاطًا سياسيًا، لافتًا إلى أن حالة الهجوم  على الشيخ الشعراوي تتم دون عقل وتتم في الفراغ، مشيرًا إلى أنه قد يكون الشعراوي مخطئا، ولكن لا يمكن أن نخونه، أو نقول إنه كان لا يحب البلد، ولكنه تحدث بعقلية وعاطفة رجل دين، وهذا هو منطقه الطبيعي.

وتابع أن الأمر الثاني الذي تسبب في الهجوم على الشيخ الشعراوي، أنه بعد حادث كمين البطل 14 في العريش، تم تداول فيديو للشعراوي وهو يتحدث في أحد جلسات تفسيره، عن أن من يقاتل في سبيل الله فقط ومن يريد أن تكون كلمة الله هي العليا فقط هو الشهيد.

وعلق "الباز" قائلا:" إن الجيش المصري كله يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، وبالتالي فلوم الشيخ الشعرواي على هذا التفسير فيه نوع من الغفلة والفهم الخاطئ".

ووجه "الباز"، رسالة للجماعة العلمانية في مصر، بأن يكونوا أكثر حذرًا وهدوءًا في التعامل مع القضايا، خاصة وأن الشيخ الشعراوي كان عالمًا جليلًا ومفسرًا للقرآن، ولكننا في النهاية أمام رجل دين، وليس نبيًا، وبالتالي له ما له وعليه ما عليه، ولكن لا يمكن أن ينكر أحد ان الشعراوي أصبح جزءًا من تاريخنا.

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