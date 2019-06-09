القاهرة : الأحد 09 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:52 م

ملحمة «دمياط للأثاث»: 130 ألف فرصة عمل وإنقاذ الصناعة من التدهور
12:26 م

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا
11:56 م

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
منوعات
الأحد 09/يونيو/2019 - 10:20 م

صيني يسرق الدجاج ويبيعه لشراء وقود لسيارته الفارهة

صيني يسرق الدجاج
وكالات
dostor.org/2659564

أُلقي القبض على مزارع ثري من مقاطعة سيتشوان الصينية بزعم قيامه بسرقة الدجاج والبط من عدة قرى في مقاطعة لينشوي، لشراء الوقود لسيارته الفاخرة التي تصل قيمتها إلى 290 ألف دولار.

وكانت الشرطة في لينشوي تتلقى تقارير عن سرقة الدجاج والبط من عدة قرى في المقاطعة منذ أبريل الماضي، لكنها لم تتوقع أبدًا أن يكون الجاني واحدًا من أغنى المزارعين في المنطقة، وهو رجل يعيش في فيلا متعددة الطوابق ويقود سيارة بي ام دبليو.

وعلى ما يبدو، كانت السيارة الفاخرة، هي التي دفعت تشيانغ (اسم مستعار) إلى بعض السرقات البسيطة. فبعد وقوعه في مشاكل مالية، بدأ الرجل الثري في سرقة الطيور الداجنة وتربيتها في مزعته قبل بيعها للحصول على وقود للسيارة، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وبعد تلقي شكاوى متعددة، فتحت الشرطة تحقيقًا في سرقات الدواجن. ولاحظ المحققون من خلال أشرطة المراقبة شخصًا يركب دراجة نارية بدون لوحات ترخيص في ساعات متأخرة من الليل. وتم رصد نفس الدراجة النارية المشبوهة تدخل إلى منزل تشيانغ، لذلك وضعت الشرطة منزله تحت المراقبة.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على تشيانغ الذي اعترف بالسرقات، موضحًا أن سيارته الفاخرة كانت تستهلك الكثير من الوقود، ولأنه كان يمر بأزمة مالية، فقد لجأ إلى السرقة لتأمين المال اللازم لشرائه.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل

منذ أقل من شهر

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام

منذ أكثر من شهرين

يُسر حسين.. قصة منتقبة تعشق الأيقونات القبطية

منذ 3 شهر

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»

منذ 5 شهر

الضحك أدب ودين.. دراسة تنفى مقولة «لا دعابة فى الجنة»

منذ 6 شهر

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

الآن

المجلس العسكري السوداني يحيل 90 ضابطًا للتقاعد

الباز: تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي لن يستمر للأبد والقادم أفضل

طرح الليمون بالمجمعات الاستهلاكية فى الإسكندرية بتخفيض 30%

"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم بعد توقف عدة أيام

ads
الأكثر قراءة

الباز يكشف حقيقة وفاة "لسان الشيطان" معتز مطر في حادث سير بتركيا

مقتحمة نهائي دوري أبطال أوروبا تكشف سر خطير عن لاعبي ليفربول بملاحقتها

قيادي إخواني: أبو تريكة مش مصري وهذه أصوله

وضعها خطير.. أخر تطورات الحالة الصحية لهيفاء وهبي

ألبومات الصور

تحصيل 256 ألف جنيه غرامات إشغالات بحي وسط الإسكندرية

ضبط سيارة تحمل عبارات خادشة للحياء بالدقهلية

المستشار بهاء أبوشقة يعرض تعديل قانون المحكمة الدستورية

أول جلسة للبرلمان بعد عيد الفطر المبارك

رياضة

قيادي إخواني: أبو تريكة مش مصري وهذه أصوله

محمد صلاح يتصدر ترتيب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

مصير الدوري.. الخطيب يرفض مقترح الوزير

نجم الساعة

رئيس مدينة الفشن ببني سويف يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات

الأكثر قراءة

الباز يكشف حقيقة وفاة "لسان الشيطان" معتز مطر في حادث سير بتركيا

مقتحمة نهائي دوري أبطال أوروبا تكشف سر خطير عن لاعبي ليفربول بملاحقتها

قيادي إخواني: أبو تريكة مش مصري وهذه أصوله

وضعها خطير.. أخر تطورات الحالة الصحية لهيفاء وهبي

الرئيس نيوز

قصة تصريح "سجدة النكسة": الشعراوي وافق على وزارة الأوقاف بسبب "طرد السوفييت"

محلل سياسي ليبي: حسم معركة "تحرير طرابلس" مسألة وقت

خلال أيام.. أكبر طرح لـ"الإسكان" من الأراضي والوحدات بالمدن الجديدة

وفاة مساعد مدير أمن الفيوم بأزمة قلبية

بيان من المالية والبترول بشأن أنباء زيادة أسعار الوقود خلال أسبوع

كشكول

انتهاء امتحانات آداب الفيوم الخميس المقبل والنتائج خلال أسبوعين

التعليم العالي: مد فترة التسجيل للوظائف الجديدة في الجامعات الأهلية الجديدة

البحر الأحمر الأزهرية: انتهاء امتحان القرأن الكريم على الوجه الأمثل

رئيس السويس الأزهرية يتابع الامتحانات من معاهد المحافظة

رئيس مجلس الأمناء: مواقع التواصل الاجتماعي "مدعية"ونحن الممثل الشرعي لـ 20 مليون أسرة

الأمصار

الأحزاب الجزائرية ترحب بدعوة الرئيس المؤقت للحوار الوطني

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة غرب البلاد

روسيا تستعد لتسليم أندونيسيا مقاتلات "سو-35"

الـ20 تُبدي قلقها إزاء مخاطر النزاع التجاري بين أمريكا والصين

صحف عالمية: زوجة محمد صلاح وراء نجاحه

مرايا الابداع

لم أسر مع سحابة

مثل شجرة عارية

منوعات

الطيور الرقيقة لأنجيلا مولتون (صور)

وسائل بسيطة لاستخدام الأبواب القديمة فى الديكور

صيني يسرق الدجاج ويبيعه لشراء وقود لسيارته الفارهة

الصحة

6 زيوت تساعد في إنقاص الوزن

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎