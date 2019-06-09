بيع منزل براد بيت وجنيفير أنيستون مقابل 56 مليون دولار (صور)

طُرح منزل براد بيت وجينفر أنيستون للبيع بالأسواق مقابل حوالي 56 مليون دولار حيث كان الزوجان يمتلكان المنزل بين 2001 و2006، حيث تم شراؤه بعد عام من زواجهما وبيعه في نهاية المطاف بعد 12 شهرًا من طلاقهما.



وكان براد وجينفر اشتريا المنزل مقابل نحو 14 مليون دولار، لكن قيمته وصلت الآن إلى نحو 4 أضعاف هذا المبلغ. وعندما تلقي نظرة على المنزل من الداخل، يمكن أن تدرك سبب القيمة المرتفعة التي وصل إليها.



وتم بناء المنزل في 1934 من قبل فريدريك مارك، وبتصميم المهندس والاس نيف، حيث تبلغ مساحته 12 ألف قدم مربعة، ويضم 5 غرف نوم و12 حمامًا، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.



وتظهر الصور التي أدرجت لدى هيلتون وهيلند أن التصميم الداخلي يعود إلى ما بعد الثلاثينيات من القرن الماضي، ويتميز بأرضيات رخامية في المطبخ وغرفة طعام ضخمة يمكن أن تستوعب 20 شخصًا.



وفي الطابق السفلي، توجد غرفة سينما مع شريط يحتوي على جهاز عرض رقمي ومطبخ للذواقة. وتفتح غرفة المعيشة الضخمة على منطقة ترفيهية في الهواء الطلق مع مدفأة وحمام سباحة ضخم، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.