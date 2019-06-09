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الأحد 09/يونيو/2019 - 10:13 م

"أوبرا الإسكندرية" تُحيى ذكرى الفنانة وردة الخميس المقبل

أوبرا الإسكندرية
أحمد عاشور
dostor.org/2659560

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، ومشاركة الفنانة مروة حمدى والفنانة إيمان عبد الغنى، ومشاركة متميزة لعازف القانون ماجد سرور، وذلك فى الثامنة من مساء الخميس المقبل، بمناسبة ذكرى الفنانة وردة.

ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة ومتنوعة لأجمل أغنيات الفنانة الراحلة، يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى "فى يوم وليلة" أداء الفرقة الموسيقية ثم تغنى الفنانة مروة حمدى "وحشتونى، وحكايتى مع الزمان، وليالينا، ولعبة الأيام".

وبالفاصل الثانى من الحفل، يقدم عازف القانون المتميز ماجد سرور موسيقى "حرمت أحبك" ثم تقدم الفنانة إيمان عبد الغنى مجموعة من أروع ما غنت الفنانة الراحلة منها "بتونس بيك، وعلى عينى، والعيون السود، وميدلى من كل بستان وردة".

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية تأسست فى الموسم الفنى لعام 2004 وتضم نجوم الشباب الواعد، وشاركت الفرقة بالعديد من الحفلات الفنية الناجحة بالمهرجانات الدولية والمحلية ولاقت استحسان وإعجاب الجمهور.

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