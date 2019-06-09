قيادي سابق بالإخوان: حسن البنا أعد كتابًا بعنوان "رسالة التعليم" موازٍ للقرآن

قال الدكتور إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني الأسبق، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعيش في كيان افتراضي بعيد عن الواقع، مشيرًا إلى أنهم كانوا وباء سرطاني داخل الجسم المصري.

وأضاف "ربيع"، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الإخوان لم تفشل في إدارة مصر وكان هدفهم الأساسي بعد الوصول للحكم هو تنفيذ مخطط الفوضى المجتمعية وضم الدولة للتنظيم، موضحًا أن الاخوان كانوا كيانًا مخابراتيًا، وأن تنظيم الإخوان أسس لنشر الفوضى المجتمعية.

وأكد، أن مخالفة القانون والانفجار السكاني وتغذية إحساس نظرية المؤامرة سببه جماعة الإخوان الإرهابية، لأنهم يسعوا دائما لهدم مصر ونشر الفوضى.

ولفت ربيع، إلى أن مؤسس الإخوان حسن البنا أعد كتابًا بعنوان "رسالة التعليم" وهو موازي للقرآن الكريم عند الجماعة، متابعًا: "لو قلت لإخواني ربنا يقول كذا ممكن ينفذ وممكن لأ، لكن لو قلت حسن البنا قال كذا سينفذ ولن يعترض".

وتابع القيادي الإخواني المنشق: "عمر التلمساني مرشد الإخوان الأسبق قال لنا في لقاء بمجموعة شبابية عيبكم أنكم إخوان مصريين ولستم إخوان مسلمين ولم أدرك معناها إلا بعد 2011".