حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الدقهلية

اعتمد اللواء محمد حجى مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، اليوم الأحد، حركة تنقلات محدودة لرؤساء المباحث بعدد من الأقسام ومراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن الدقهلية ومأمورى مركز، بالإضافة إلى استحداث قسم شرطة جديد بالمنزلة.



وتضمنت الحركة، نقل أحمد فتحى صالح رئيسا لمباحث مركز شرطة المنزلة، وأحمد ثروت رئيسا لمباحث ميت سلسيل، ومحمد فتحى رئيسا لمباحث منية النصر، ومحمد منصور رئيسا لمباحث قسم شرطة المنزلة.



وتضمت الحركة ايضا نقل العقيد محمد أبو بكر حسان مأمورا لقسم شرطة الكردى، والعميد محمد الشحات مأمورا لقسم شرطة المنزلة.

