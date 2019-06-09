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الأحد 09/يونيو/2019 - 10:02 م

قيادي منشق عن الإخوان: تركت الجماعة لأسباب أخلاقية ورفضي السمع والطاعة

قيادي منشق عن الإخوان:
أحمد عبد العزيز
dostor.org/2659553

قال الدكتور إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني الأسبق، إن العلمانية ليست ضد الأديان وإنما تخضع للفكر النسبي، مشيرًا إلى أن الإخوان هم أول جماعة أحلت دم المفكر العلماني فرج فودة.

وأضاف "ربيع"، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الاخوان تعيش في كيان افتراضي لا علاقة له بالواقع، والكيان التنظيمي لديهم أهم من الدولة.

وأكد أنه انضم لجماعة الاخوان في مرحلة الثانوية العامة، لافتًا إلى أنه اكتشف أن خدعة الجماعة الكبيرة تبدأ بتحفيظ القرآن وتنتهي بـ "داعش"، موضحًا أن علنية الدعوة وسرية التنظيم مبدأ أساسي لدى جماعة الإخوان الإرهابية.

وشدد "ربيع"، على أن انشقاقه عن جماعة الإخوان الإرهابية جاء بسبب مخالفات أخلاقية وتحريم التفكير والتعبير على أعضاء الجماعة، وإجبارهم على فكرة السمع والطاعة.

وتابع: "لو اتنين إخوان، واحد فيهم ظلم الثاني وسرق ماله، يخضع الاثنين إلى محاكمة بعيدة عن قضاء الدولة، ويحكم فيها العضو الأكبر في الجماعة، ومن الممكن أن يقول العضو الأكبر للشخص المظلوم سامح أخيك، وليس من حقه الاعتراض على هذا الحكم".

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