16 يونيو.. وائل جسار يحيي حفلا غنائيا في قبرص

يستعد المطرب اللبناني وائل جسار، لإحياء حفل غنائي يوم 15 يونيو، بإحدى الفنادي الكبرى في جزيرة قبرص.



ومن المقرر أن يقدم جسار خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه منها: "حب ومتحبش، رسالة حب مرمية، يوم زفافك، قال فاكرني، خليني ذكرى، كل دقيقة شخصية".



وطرح وائل جسار مؤخرا أحدث أغنياته بعنوان "شكله بيهزر" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعدما طرحها عبر تطبيق الأغاني الشهير "أنغامي".



الأغنية من كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع موسيقي أحمد عادل.