الباز يكشف حقيقة وفاة "لسان الشيطان" معتز مطر في حادث سير بتركيا

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، حقيقة الأخبار التي يتم تداولها عن وفاة "لسان الشيطان" معتز مطر في حادث سير في تركيا.

وأوضح في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الخبر مجرد شائعة، مضيفًا: "لكن المفارقة في هذا الأمر أن هذه الشائعة كانت بروفة لمعتز مطر ليعرف ما الذي سيقال عنه بعد وفاته من المصريين".

واستعرض "الباز"، الآراء التي نُشرت عن خبر وفاة معتز مطر، والتي تباينت ما بين من تمنوا تأكيد خبر وفاته نكاية فيه لعدائه مع الدولة المصرية، وبين من تمنوا تكذب الخبر وأن يُطال في عمره، حتى تستطيع الدولة المصرية الإتيان به، ومحاسبته ومعاقبته على التحريض ضدها.

وأشار إلى أن بعض المصريين تمنوا لأن يتم المجيئ بمعتز مطر في "شوال" إلى مصر لمحاسبته.