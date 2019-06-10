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الإثنين 10/يونيو/2019 - 02:50 ص

سرّ إقامة محمد صلاح فى فيلا خاصة بالغردقة.. صور

محمد صلاح وعماد متعب
محمد صلاح وعماد متعب
علي عواد
dostor.org/2659503

للشهرة والنجاح ضربية كبيرة، ولكن كانت تلك الضريبة ثقيلة الحِمْل على نجم منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول محمد صلاح، ذلك الأمر الذي منعه من صلاة عيد الفطر مع أسرته؛ ليخرج بعدها محمد صلاح معلقًا على ماحدث أمام منزله من تدافع للجهمور، حيث نشر تدوينة عن ماحدث على حسابه الشخصي على موقع التغريدات الشهير "تويتر"، معبرًا عن غضبة لاقتحام خصوصيته، مما جعله يهرب من هذا قادمًا إلى مدينة الغردقة، وتحديدًا منتجع الجونة السياحي، مستقلًا سيارته الخاصة بصحبة أصدقاؤه المقربين.

وقال (م. س)، أحد حراس الأمن الخاص بالقرب من موقع إقامة نجم منتخب مصر، والذي رفض ذكر اسمه خوفًا من التحذيرات التي أصدرتها إدارة المنتجع بالتكتم على زيارة النجم المصري للمكان، إن اللاعب وصل إلى منتجع الجونة ثاني أيام عيد الفطر، مستقلًا سيارته الخاصة بصحبة مجموعة من أصدقاؤه المقربين، حيث شدد "صلاح" على مسؤلي مقر إقامته بالتكتم على تلك الزيارة حتى يستطيع الاستجمام والراحة بعيدًا عن الجماهير.

وأضاف حارس الأمن، في تصريح لـ" الدستور"، أن النجم المصري، رفض الظهور حتى داخل المنتجع، ويتحرك ببطئ داخل المكان، مشيرًا إلى أنه يقضي معظم وقته على يخت في المياه أو في حديقة الفيلا الخاصة به، لافتًا إلى أنه رغم ذلك التكتم الشديد؛ إلا أن لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح لم يستطيع الهروب من جمهوره حتى بعد كل هذا الحظر، وعقب ظهوره على مارينا اليخوت، التفت حوله الجماهير مطالبين النجم بالوقوف معهم لالتقاط الصور التذكاريه، مما دفعه للهروب عبر زورق صغير إلى اليخت.

ومن جانبه أضاف (ع. ص) يعمل بمنتجع الجونة، أن لاعب منتخب مصر السابق عماد متعب، يرافق النجم المصري محمد صلاح حاليًا في الجونة، مشيرًا إلى أن عماد متعب لحق به منذ أول أمس السبت.

وسادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالغردقة حول وجود الفرعون المصري في المدينة؛ إلا أنه لم يستطيع النجم العالمي مرواغة محبيه والهروب منهم؛ لتظهر صوره من قبل أصدقائه وطاقم المركب المرافق له، والتي أظهرت أنه متواجد في منتجع الجونة بمدينة الغردقة، بصحبة مجموعة من أصدقائه بفيلا خاصة جمعتهم داخلها، ولها شاطئ خاص بها بعيدًا عن الآخرين، ليستطيع "صلاح" أن يقضي إجازته في هدوء وقبل بدء معسكر تدريب المنتخب.

سرّ إقامة محمد صلاح فى فيلا خاصة بالغردقة.. صور
سرّ إقامة محمد صلاح فى فيلا خاصة بالغردقة.. صور
سرّ إقامة محمد صلاح فى فيلا خاصة بالغردقة.. صور
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