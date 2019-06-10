حظك اليوم.. برج الحوت الإثنين 10 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الحوت، قالت:



مهنيًا: أبذل قصارى جهدك في عملك؛ لأن خطوات جيدة فى طريقها إليك، فحاول ألا تخسرها، وحاول جاهدًا تقديم الأفضل.



عاطفيًا: ابتداءً من اليوم تحظى بمباركة فينوس في حياتك العاطفية، وتحقق بعض الأمنيات، وترتفع نسبة شعبيتك.



صحيًا: حاول الاهتمام بتناول نظام غذائي متكامل، فهناك عناصر كثيرة يحتاج إليها جسمك ولم يحصل عليها فى وجباتك الحالية.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.