حظك اليوم.. برج الدلو الإثنين 10 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفك، جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الدلو، قالت:



مهنيًا: تتغير أمورك في العمل نحو الأفضل، وتتحسن أوضاعك المالية بشكل مستمر أكثر من المتوقع.



عاطفيًا: واجه مشاعرك ولا تتهرب منها، وأخبر الحبيب بحبك الذي يزداد تجاهه يومًا بعد آخر.



صحيًا: لا تختلق المشكلات الشخصية حتى لو شعرت بالاستياء، وحاول تناسي الماضي الأليم.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.