حظك اليوم.. برج الجدى الإثنين 10 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الجدي قالت:



مهنيًا: يولّد هذا اليوم جوًا كبيرًا من الارتياح والسعادة حولك، وخصوصًا مع بعض الزملاء.



عاطفيًا: انسى الحب القديم ومعاناته، وابدأ علاقة جديدة على أسس واضحة منذ البداية.



صحيًا: نوعية الطعام التي تتقيد بها تخفف الكثير من التعرض للبدانة، أو لبعض المشكلات الصحية الطارئة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.