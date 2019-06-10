حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 10 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الإثنين، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: يجعلك هذا اليوم الجيّد الغني بالأحداث السعيدة المسيطر وصاحب القدرة على التحكم في كلّ الأمور كما تشاء.



عاطفيًا: لا تقدم أبدًا على خطوات غير مدروسة يمكن أن تعرّضك للكثير من المخاطر، وتهدّد العلاقة وتودي بك إلى الأسوأ.



صحيًا: يمكن أن يحصل أمر مفاجئ يسبب لك القلق، وينعكس سلبًا على وضعك الصحي.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

