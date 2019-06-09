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رياضة
الأحد 09/يونيو/2019 - 09:01 م

لاثية كريستياني تمنح البرازيل بداية مثالية أمام جاميكا في كأس العالم

لاثية كريستياني تمنح
dostor.org/2659462

أصبحت كريستياني أكبر لاعبة سنا تحرز ثلاثية في كأس العالم لكرة القدم للسيدات إذ قادت البرازيل للفوز 3-صفر على جاميكا لتستهل مشوارها في المجموعة الثالثة بشكل مثالي اليوم الأحد.

وبعمر 34 عاما و25 يوما تفوقت كريستياني على الأمريكية كارلي للويد التي كانت تبلغ 32 عاما و355 يوما عندما هزت الشباك ثلاث مرات في الفوز 5-2 على اليابان في نهائي 2015.
ويملك البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي في كأس العالم للرجال عندما أحرز ثلاثية في التعادل 3-3 مع إسبانيا في نسخة 2018 بعمر 33 عاما و130 يوما.
وجاء الانتصار باستاد الألب في جرونوبل ليحافظ لفريق المدرب فاداو على سجله المثالي في مبارياته الأولى في كأس العالم ووضع حدا لتسع هزائم متتالية أثناء الاستعداد للبطولة منذ الفوز 2-1 على اليابان في يوليو الماضي.
ومنحت كريستياني، الذي شاركت في التشكيلة الأساسية على حساب مارتا الغائبة بسبب إصابة في الفخذ، التقدم للبرازيل في الدقيقة 15.
وواصلت البرازيل صنع الفرص أمام جاميكا المشاركة في البطولة لأول مرة.
وحصلت على ركلة جزاء لكن الحارسة الجاميكية سيدني شنايدر أنقذت تسديدة أندريسا قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول.
وأضافت كريستياني الهدف الثاني من زاوية صعبة بعد الاستراحة قبل أن تكمل اللاعبة البالغ عمرها 34 عاما الثلاثية من ركلة حرة اصطدمت بأسفل العارضة إلى داخل المرمى.
وهذه أول ثلاثية للاعبة برازيلية في كأس العالم للسيدات منذ سيسي وبريتينيا عندما أحرزت كل منهما ثلاثية في الفوز الساحق 7-1 على المكسيك في 1999.
وتلعب البرازيل، التي تسعى لحصد اللقب للمرة الأولى بعد خسارتها أمام ألمانيا في نهائي 2007، ضد استراليا في مونبلييه يوم الخميس.
وتلعب جاميكا ضد إيطاليا في رانس يوم الجمعة.

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