سواريز يكشف موقفه النهائي من المشاركة في كوبا أمريكا مع أوروجواي

أكد "لويس سواريز" مهاجم فريق برشلونة ومنتخب أوروجواي، بأنه سيكون لائقًا للمشاركة رفقة منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا 2019.



النسخة الـ46 من البطولة ستُلعب في البرازيل، خلا ل الفترة ما بين 14 يونيو وحتى 7 يوليو من العام الجاري.



"سواريز" يُعاني من إصابة في الركبة، تغيب على إثرها من المشاركة مع برشلونة في ختام الموسم، وغاب عن نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.



وكان "سواريز" قد تعافى من الإصابة ولكن ليس بنسبة 100%، وشارك في مواجهة بنما الودية التي فاز بها السيليستي بثلاثة أهداف نظيفة.



وقال سواريز في تصريحات نقلتها شبكة "فوتبول إسبانيا": "لقد شعرت بارتياح بعد المباراة، وأنا سعيد جدًا بالتقدم الذي أحرزته".



وأضاف: "كنت أعلم إنه إذا عملت بجد، فسأكون مٌستعدًا للعب، ومازال هُناك وقت للعمل على لياقتي، قِبل بدء البطولة".



وأنهى: "أنا على ما يرام، وسعيد، وأشعر بتحسّن، وأعتقد أنني على استعداد للذهاب إلى البرازيل، والمشاركة في البطولة".



يُذكر أنّ أوروجواي تتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانب تشيلي والأكوادور بالإضافة إلى اليابان.