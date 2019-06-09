المدير الرياضي ليوفنتوس في تركيا لحسم صفقتين

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أنّ "فابيو باراتيشي" المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، قد تواجد بالأمس في تركيا من أجل حسم صفقة جديدة في سوق الانتقالات الصيفي.



وبحسب صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، فإن "باراتيشي" تواجد بالأمس في مدرجات ملعب "توركو أرينا"، لمشاهدة مباراة تركيا وفرنسا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.



وأوضحت الصحيفة أنّ المدير الرياضي للسيدة العجوز حضر المباراة لمتابعة الثنائي "ميريح ديميرال" مدافع ساسولو والمنتخب التركي، بالإضافة إلى "بول بوجبا" لاعب فرنسا ومانشستر يونايتد.



وقالت الصحيفة أنّ اليوفي قد توصل لاتفاق بالفعل مع ساسولو على ضم المدافع الدولي التركي مقابل 15 مليون يورو، ولكن مع تركه على سبيل الإعارة مع ناديه لعام آخر، ليتطور أكثر، ولكن الأداء الرائع الذي قدمه المنتخب التركي أمام نظيره الفرنسي، ربما يغير رأي إدارة السيدة العجوز.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ "باراتيشي" تواجد كذلك لمتابعة "بول بوجبا" لاعب الفريق السابق، والذي يُعد هدفًا للسيدة العجوز.



"بوجبا" ارتبط بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف، ويملك أيضًا عروض من جانب ريال مدريد وباريس سان جيرمان.