أرثر: لديّ حرية في المنتخب البرازيلي أكثر من برشلونة

كشف اللاعب البرازيلي "أرثر ميلو"، عن الفارق بين طريقة اللعب مع منتخب بلاده، وطريقة اللعب في برشلونة تحت قيادة المدرب الإسباني "إرنستو فالفيردي".



وقال أرثر في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الاختلاف الوحيد بين طريقة اللعب في برشلونة والمنتخب، هو أنني هُناك أشارك في بناء اللعب بشكل متأخر".



وواصل صاحب الـ"22" عامًا، المُنضم للنادي الكتالوني في الصيف الماضي: "ولكن هُنا في المنتخب لدّي حرية أكبر في العودة وبناء اللعب".



وأضاف: "أعتقد أنّ ذلك هو الفارق بين برشلونة والبرازيل، المدير الفني (تيتي) أعطاني حرية أكثر في الملعب".



واختتم: "في برشلونة ليس لدّي هذه الحرية، هناك استقبل الكرة بين الخطوط، والأسلوب مختلف قليلًا عن البرازيل".