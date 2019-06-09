حليف نزارباييف يتأهب للفوز بانتخابات الرئاسة في قازاخستان

احتجزت الشرطة في قازاخستان نحو 500 شخص اليوم الأحد خلال تفريق محتجين اعترضوا على الانتخابات الرئاسية التي ستؤكد خلافة قاسم جومارت توكاييف للزعيم المخضرم نور سلطان نزارباييف.

واختار نزارباييف، الذي حكم الجمهورية السوفيتية السابقة الغنية بالنفط لقرابة ثلاثة عقود قبل أن يتنحى في مارس،توكاييف الدبلوماسي البالغ من العمر 66 عاما ليكون خليفة له مما يجعل فوزه بالانتخابات في حكم المؤكد.

ونظم مئات من الناس رددوا شعارات منها "عار" احتجاجات ضد الانتخابات اليوم الأحد في الما اتا ونور سلطان وهي العاصمة التي جرى إطلاق اسم نزارباييف عليها بناء على اقتراح توكاييف.

ويقول منتقدون إن هذا الترتيب ليس ديمقراطيا لكن الانتقال السلس للسلطة يلقى استحسانا من روسيا والصين جارتي قازاخستان وكذلك من شركات الطاقة والتعدين الأجنبية التي استثمرت مئات المليارات من الدولارات في الجمهورية السوفيتية السابقة الغنية بالنفط.

وبالنسبة للناخبين المسجلة أسماؤهم والبالغ عددهم 12 مليون نسمة، سيكون توكاييف الذي تولى من قبل منصبي رئيس الوزراء ووزير الخارجية، الوجه المألوف الوحيد بين سبعة مرشحين يخوضون المنافسة بعد حملة انتخابية قصيرة وهادئة.

وبعد أن أدلت بصوتها لصالح توكاييف، قالت ناتاليا وهي ناخبة من أصحاب المعاشات "حسنا.. نزارباييف لم يعد مرشحا ولا أعرف أيا من المرشحين الآخرين".