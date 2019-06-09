كونتي يستهدف لاعب ثالث من ريال مدريد

يرغب نادي إنتر ميلان الإيطالي، في ضم أكثر من لاعب من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفي، لتدعيم صفوف الفريق.



إنتر ميلان نجح في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويبحث عن ضم لاعبين جديد، من أجل المنافسة على المستوى المحلي والأوروبي في الموسم المقبل.



وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن المدرب الإيطالي "أنطونيو كونتي" المدير الفني الجديد للنيراتزوري، طلب من إدارة النادي التعاقد مع الإسباني "ماركو أسينسيو" جناح النادي الملكي.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ الإنتر سيواجه معركة شرسة من أجل ضم "أسينسيو"، في ظل رغبة المدرب الفرنسي "زين الدين زيدان" المدير الفني للنادي الملكي في الإبقاء عليه.