محمد الشوربجي يتخطى دييجو الياس في بطولة "سي أي بي" للإسكواش

نجح اللاعب محمد الشوربجي في الفوز على البيروفي دييجو الياس في الدور الأول من بطولة "سي أي بي" للإسكواش والتي بدأت اليوم في القاهرة وتستمر حتى 14 يونيو الحالي.



وفاز محمد الشوربجي المصنف الثاني على الياس المصنف السابع في مباراة متكافئة ظلت معلقة حتى الرمق الأخير بواقع 6-11 و11-3 و17-15 في مباراة استغرقت 63 دقيقة.



وتعتبر بطولة "سي أي بي" الدولية للإسكواش إحدى البطولات البلاتينية طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 162 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين في التصنيف العالمي للرجال ومثلها في تصنيف السيدات.



ويشارك من مصر فى البطولة 9 لاعبين وهم: على فرج المصنف الأول عالميا، محمد الشوربجي المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الثالث، كريم عبدالجواد المصنف الرابع، ومحمد أبوالغار المصنف الثامن من الرجال.



بينما من السيدات: رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميا، نور الشربينى المصنفة الثانية، نوران جوهر المصنفة الرابعة، ونور الطيب المصنفة الخامسة.



وقسم اللاعبون في كل من بطولة الرجال والسيدات لمجموعتين كل منهما من أربعة لاعبين وأربعة لاعبات، حيث يخوضون دوري من دور واحد يصعد من خلاله صاحبا المركزين الأول والثاني للدور قبل النهائي.