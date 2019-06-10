حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 10 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الميزان قالت:-



مهنيًا: يلتقي كوكب المريخ مع كوكب عطارد في برج السرطان المواجه لبرجك ويولد جوًا متشنجًا قليلًا، إلا أن الفلك يتحدث عن فترة جيدة لتوسيع الآفاق والذهاب في اتجاهات جديدة.

عاطفيًا: لا داعي إلى تقلّب المشاعر تجاه الحبيب، لأنّها مجرّد ضغوط عابرة يسبّبها تزامن الواجبات والمسؤوليات المتنوّعة.

صحيًا: ثابر على نشاطك اليومي في أحد الأندية الرياضية، وحاول المحافظة على جدول تناول الطعام بانتظام.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.