نادال: لا أجد الكلمات لوصف إنجازي التاريخي

لا يجد الإسباني رافائيل نادال، الكلمات لوصف شعوره بعدما توج بلقب بطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس للمرة الـ12 في تاريخه، مؤكدا أن هذا الإنجاز جاء بعد مجهود شاق للغاية.



وفاز نادال على النمساوي دومينيك تيم بثلاث مجموعات مقابل واحدة، بعد مباراة مثيرة للغاية.



وقال نادال في تصريحات عقب اللقاء: "لا أجد الكلمات لوصف إنجازي التاريخي بعد التتويج بهذه البطولة، وهذا الإنجاز جاء بعد تعب كبير ومجهود شاق".



وأضاف: "أتقدم بالتهنئة لدومينيك تيم على مستواه في رولان جاروس، كل ما أقوله أنه حلم وتحقق".



وأصبح نادال أكثر لاعب يتوج بإحدى بطولات الجراند سلام للتنس، متخطيا الأسترالية مارجريت كورت التي حققت 11 لقبا في أستراليا المفتوحة.



ورفع النجم الإسباني عدد ألقابه في البطولات الأربع الكبرى للتنس إلى 18 لقبا بفوزه ببطولة رولان جاروس المفتوحة ليصبح على بعد لقبين من السويسري روجيه فيدرر صاحب الرقم القياسي في البطولات الكبرى.