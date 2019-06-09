روني: أزمة يونايتد لن تنتهي بضم رونالدو أو ميسي

أكد واين روني، نجم مانشستر يونايتد الأسبق، أن تعاقد النادي الإنجليزي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو أو الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يحل المشاكل التي يعاني منها "الشياطين الحمر".



مان يونايتد فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز.



وخلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حث روني المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير على محاولة إعادة بنداء تشكيلة فريقه قبل أي شيء.



وأضاف: "لا أعتقد أن جلب لاعب أو اثنين بمبالغ أكبر من 100 مليون جنيه إسترليني سيساعد الفريق في الفترة المقبلة، لأن النادي بحاجة لضم 5 لاعبين على الأقل، لديهم مقومات تجعلهم لاعبين كبارًا مستقبلًا".



وأردف: "من الممكن أن تنفق 30 أو 40 مليون جنيه إسترليني، ثم تحاول تطوير هؤلاء اللاعبين، لتبني تشكيلة قوية مع قدوم لاعبين جدد إلى جانب بعض الموجودين حاليًا".



وأتم: "بإمكانك أن تجلب كريستيانو، أو ميسي، أو سيرخيو راموس أو جاريث بيل، لكن هذا سيكلفك أموالًا طائلة، لكنك لن تحصل على أفضل ما لديهم سوى عامين فقط، دون الاستفادة بالأموال التي أنفقتها عليهم".