القاهرة : الأحد 09 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:52 م

ملحمة «دمياط للأثاث»: 130 ألف فرصة عمل وإنقاذ الصناعة من التدهور
12:26 م

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا
11:56 م

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
رياضة
الأحد 09/يونيو/2019 - 08:54 م

روني: أزمة يونايتد لن تنتهي بضم رونالدو أو ميسي

روني
روني
dostor.org/2659445

أكد واين روني، نجم مانشستر يونايتد الأسبق، أن تعاقد النادي الإنجليزي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو أو الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يحل المشاكل التي يعاني منها "الشياطين الحمر".

مان يونايتد فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حث روني المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير على محاولة إعادة بنداء تشكيلة فريقه قبل أي شيء.

وأضاف: "لا أعتقد أن جلب لاعب أو اثنين بمبالغ أكبر من 100 مليون جنيه إسترليني سيساعد الفريق في الفترة المقبلة، لأن النادي بحاجة لضم 5 لاعبين على الأقل، لديهم مقومات تجعلهم لاعبين كبارًا مستقبلًا".

وأردف: "من الممكن أن تنفق 30 أو 40 مليون جنيه إسترليني، ثم تحاول تطوير هؤلاء اللاعبين، لتبني تشكيلة قوية مع قدوم لاعبين جدد إلى جانب بعض الموجودين حاليًا".

وأتم: "بإمكانك أن تجلب كريستيانو، أو ميسي، أو سيرخيو راموس أو جاريث بيل، لكن هذا سيكلفك أموالًا طائلة، لكنك لن تحصل على أفضل ما لديهم سوى عامين فقط، دون الاستفادة بالأموال التي أنفقتها عليهم".

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

منذ 4 أيام

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»

منذ اسبوع

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

منذ أقل من شهر

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج

منذ أقل من شهر

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

الآن

تأجيل إعادة محاكمة مرسى بـ"اقتحام الحدود الشرقية" لجلسة الغد

خاص.. وزيرة الثقافة توافق على علاج شهدي نجيب سرور في الهند

"الديب": الإجازات وراء ارتفاع أسعار الخضروات في الأسواق

في 8 نقاط.. وزيرة التخطيط ترد على انتقادات "فورين بوليسي" لأداء الاقتصاد المصري

ads
الأكثر قراءة

مقتحمة نهائي دوري أبطال أوروبا تكشف سر خطير عن لاعبي ليفربول بملاحقتها

وضعها خطير.. أخر تطورات الحالة الصحية لهيفاء وهبي

رسميا.. "ميدو" مديرا فنيا لمصر المقاصة

الآن تردد قناة تايم سبورت Time sport وتابع مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019

ألبومات الصور

ضبط سيارة تحمل عبارات خادشة للحياء بالدقهلية

المستشار بهاء أبوشقة يعرض تعديل قانون المحكمة الدستورية

أول جلسة للبرلمان بعد عيد الفطر المبارك

محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير الشؤون الخارجية الإسباني (صور)

رياضة

خاص.. رئيس الزمالك: استكمال الدوري بعد "الكان" رسميًا

لاثية كريستياني تمنح البرازيل بداية مثالية أمام جاميكا في كأس العالم

سواريز يكشف موقفه النهائي من المشاركة في كوبا أمريكا مع أوروجواي

نجم الساعة

رئيس مدينة الفشن ببني سويف يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات

الأكثر قراءة

مقتحمة نهائي دوري أبطال أوروبا تكشف سر خطير عن لاعبي ليفربول بملاحقتها

وضعها خطير.. أخر تطورات الحالة الصحية لهيفاء وهبي

رسميا.. "ميدو" مديرا فنيا لمصر المقاصة

الآن تردد قناة تايم سبورت Time sport وتابع مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019

الرئيس نيوز

رئيس الوزراء الجزائري السابق أمام القضاء مجددا بتهم "فساد"

برعاية السيسى.. انطلاق المؤتمر السنوى للاتحاد المصرى للمقاولين الأحد

"طلب إحاطة" عن تكدس مواطني القرى والمناطق النائية أمام البنوك

محلل سياسي سوداني يحذر من "مصير" سوريا واليمن وليبيا

قصة "البستاني" الذي سرق 90 كيلو مجوهرات من أمير سعودي

كشكول

أمهات مصر: غير راضين عن مستوي تعليم أبنائنا في المدارس لهذه الأسباب

"شوقي": مستمرون في التغيير لتحسين جودة التعليم

علوم الأزهر تكرم طالبا لحصوله على المركز الثالث بمسابقة القرآن بالإمارات

جامعة الأزهر تنعى أستاذ قانون دولي بكلية الشريعة بدمنهور

للأمهات.. أحمي طفلك من مخاطر المكيفات

الأمصار

الأحزاب الجزائرية ترحب بدعوة الرئيس المؤقت للحوار الوطني

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة غرب البلاد

روسيا تستعد لتسليم أندونيسيا مقاتلات "سو-35"

الـ20 تُبدي قلقها إزاء مخاطر النزاع التجاري بين أمريكا والصين

صحف عالمية: زوجة محمد صلاح وراء نجاحه

مرايا الابداع

لم أسر مع سحابة

مثل شجرة عارية

منوعات

دم وعرق لكن بلا دموع في سباق كراسي المكاتب باليابان

ما الذي تشعر به عند تناول الموز على معدة خاوية؟

يوم الفزع.. صحيفة: «هوس يوم القيامة» دفع علماء لوضع خطط هروب من نهاية العالم

الصحة

دراسة تكشف خطر المكملات الغذائية على صحة الشباب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎