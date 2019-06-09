"البترول" تنفي رفع أسعار الوقود خلال أسبوع

نفت وزارة البترول ما تردد عن نية الحكومة رفع أسعار الوقود خلال الأسبوع الجاري، مؤكدة أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، تويتر" بشأن رفع الأسعار غير صحيح، وهدفه زعزعة الاستقرار الأمني.



وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول، عن أنَّ الوزارة لديها خطة وبرنامج زمني محدد لرفع أسعار الوقود نهائيًا، حسب الخطة التي وضعتها الوزارة بعد موافقة الحكومة والبرلمان عليها، مشيرا إلى أن الإعلان عن أي زيادة في أسعار المنتجات البترول يتم عن طريق مجلس الوزراء وليست وزارة البترول.



وتصل أسعار المنتجات البترولية كالتالي بنزين (80) يباع بـ5.5 جنيه للتر، وبنزين (92) يباع بـ 6.75 جنيه للتر، وبنزين (95)، يباع بـ7.75 جنيه للتر، وسعر السولار (5.50) جنيه للتر، بينما يبلغ ‏سعر أسطوانة البوتاجاز 50 جنيهًا.



كما نفت سارة عيد، المتحدث الرسمي باسم قطاع الموازنة بوزارة المالية، وجود أي علاقة بين ما نشرته صفحة تسمى "أخبار وزارة المالية" بشأن توقيت وأسعار زيادات الوقود، وبين الوزارة.

