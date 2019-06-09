رونالدو يقود هجوم البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية

يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو، تشكيل منتخب بلاده لخوض المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية، أمام نظيره الهولندي، مساء الأحد، على ملعب "الدراجاو".



وأكد الموقع الرسمي للبطولة أن رونالدو هو المرشح الأبرز لنيل جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعدما سجل هاتريك قاد به "برازيل أوروبا" للفوز على سويسرا بنتيجة 3-1، في الدور نصف النهائي.



وجاء التشكيل على النحو الآتي: في حراسة المرمى باتريسيو، وفي الدفاع، سيميدو وروبن دياس وفونتي وجاريرو، وفي الوسط دانيلو وكارفاليو وبرونو فرنانديز، وفي الهجوم كريستيانو رونالدو وبرناردو سيلفا وجونسالو جيديس.



وعلى الجانب الآخر، أعلن رونالد كومان تشكيل هولندا والذي جاء على النجو الآتي:



في حراسة المرمى، كاسبر سيليسن، وفي الدفاع دومفريس ودي ليخت وفان ديك وبليند، وفي الوسط فرينكي دي يونج وفينالدوم ودي رون، وفي الهجوم ممفيس ديباي وبابل وبيرجوين.



وستكون هذه المواجهة الـ14 التي تجمع منتخب هولندا بنظيره البرتغالي، حيث تواجه الثنائي 13 مرة سابقة، حقق "الطواحين" خلالها الفوز مرتين وتعادلا 4 مباريات، بينما حقق "برازيل أوروبا" الفوز في 7 مناسبات.