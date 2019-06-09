أذربيجان تعلن مقتل أحد جنودها بنيران أرمنية

قتل جندي من الجيش الأذري بنيران أرمنية بالقرب من إقليم ناجورنو كاراباخ الانفصالية اليوم الأحد، حسبما أعلنت وزارة الدفاع في باكو.



وقالت كالة أنباء بلومبرج إن هذه هي ثاني حالة وفاة تبلغ عنها أذربيجان في الصراع مع الأرمن خلال أقل من أسبوعين.



وأعلن إقليم ناجورنو كاراباخ أن واحدا من جنودها قتل بنيران أذرية الأسبوع الماضي.

وسيطر الأرمن على إقليم ناجورنو كاراباخ وسبع من المناطق المجاورة من أذربيجان في حرب بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991 وبينما انتهت الأعمال القتالية بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار عام 1994 توسطت فيه روسيا، فإنه لم يتم توقيع اتفاق سلام بعد.

وأعلن الإقليم نفسه على أنه جمهورية مستقلة ولكنها لا تحظى بالاعتراف الدولي.