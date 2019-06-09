القاهرة : الأحد 09 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:52 م

ملحمة «دمياط للأثاث»: 130 ألف فرصة عمل وإنقاذ الصناعة من التدهور
12:26 م

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا
11:56 م

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
مصر
الأحد 09/يونيو/2019 - 08:52 م

"كلمة السر أبو هشيمة".. قطر تعتقل عاملين مصريين بالجزيرة و"beIN" دون تهمة

كلمة السر أبو هشيمة..
محمود عرفات
dostor.org/2659438

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الضوء على واقعة اعتقال الحكومة القطرية لـ 2 مصريين، منذ 7 أشهر دون توجيه تهم لهم.

وأوضح في برنامجه" 90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتي تضم 7 منظمات حقوقية دولية، احتجزت مصريين، دون تهم، وأودعتهم في حبس انفرادي، دون أن يعرف عنهم أي شخص أي معلومات.

واستكمل أن هذين الشخصين هما علي محمد سالم، ووليد عبد العزيز، موضحًا أنه تم التواصل مع المستشار العمالي في قطر، والذي أكد بدوره أن هذين الشخصين كانا يعملان في قناة الجزيرة، وبي إن سبورتس، واعتقلتهما السلطات القطرية بتهمة أنهما ارتكبا مخالفات في عملهما.

وواصل أن هناك مفاجأة في هذه القضية، وهي أن هذين الشخصين، كانا يرغبان في العودة لمصر، للعمل بالقنوات المصرية، وتواصلا مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، للعمل في القنوات المصرية باعتباره كان مشرفًا على العمل في بعض القنوات المصرية، ولكنه تم ضبط المراسلات بينهما وأبو هشيمة، وعلى إثر ذلك تم اعتقالهما.

وطالب "الباز"، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بتوضيح تفاصيل هذه الواقعة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

ملحمة «دمياط للأثاث»: 130 ألف فرصة عمل وإنقاذ الصناعة من التدهور

منذ حوالي 9 ساعات

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا

منذ يوم

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"

منذ اسبوع

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين

منذ اسبوع

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه

منذ أقل من شهر

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار

الآن

تأجيل إعادة محاكمة مرسى بـ"اقتحام الحدود الشرقية" لجلسة الغد

خاص.. وزيرة الثقافة توافق على علاج شهدي نجيب سرور في الهند

"الديب": الإجازات وراء ارتفاع أسعار الخضروات في الأسواق

في 8 نقاط.. وزيرة التخطيط ترد على انتقادات "فورين بوليسي" لأداء الاقتصاد المصري

ads
الأكثر قراءة

مقتحمة نهائي دوري أبطال أوروبا تكشف سر خطير عن لاعبي ليفربول بملاحقتها

وضعها خطير.. أخر تطورات الحالة الصحية لهيفاء وهبي

رسميا.. "ميدو" مديرا فنيا لمصر المقاصة

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

ألبومات الصور

ضبط سيارة تحمل عبارات خادشة للحياء بالدقهلية

المستشار بهاء أبوشقة يعرض تعديل قانون المحكمة الدستورية

أول جلسة للبرلمان بعد عيد الفطر المبارك

محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير الشؤون الخارجية الإسباني (صور)

رياضة

خاص.. رئيس الزمالك: استكمال الدوري بعد "الكان" رسميًا

لاثية كريستياني تمنح البرازيل بداية مثالية أمام جاميكا في كأس العالم

سواريز يكشف موقفه النهائي من المشاركة في كوبا أمريكا مع أوروجواي

نجم الساعة

رئيس مدينة الفشن ببني سويف يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات

الأكثر قراءة

مقتحمة نهائي دوري أبطال أوروبا تكشف سر خطير عن لاعبي ليفربول بملاحقتها

وضعها خطير.. أخر تطورات الحالة الصحية لهيفاء وهبي

رسميا.. "ميدو" مديرا فنيا لمصر المقاصة

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

الرئيس نيوز

رئيس الوزراء الجزائري السابق أمام القضاء مجددا بتهم "فساد"

برعاية السيسى.. انطلاق المؤتمر السنوى للاتحاد المصرى للمقاولين الأحد

"طلب إحاطة" عن تكدس مواطني القرى والمناطق النائية أمام البنوك

محلل سياسي سوداني يحذر من "مصير" سوريا واليمن وليبيا

قصة "البستاني" الذي سرق 90 كيلو مجوهرات من أمير سعودي

كشكول

أمهات مصر: غير راضين عن مستوي تعليم أبنائنا في المدارس لهذه الأسباب

"شوقي": مستمرون في التغيير لتحسين جودة التعليم

علوم الأزهر تكرم طالبا لحصوله على المركز الثالث بمسابقة القرآن بالإمارات

جامعة الأزهر تنعى أستاذ قانون دولي بكلية الشريعة بدمنهور

للأمهات.. أحمي طفلك من مخاطر المكيفات

الأمصار

الأحزاب الجزائرية ترحب بدعوة الرئيس المؤقت للحوار الوطني

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة غرب البلاد

روسيا تستعد لتسليم أندونيسيا مقاتلات "سو-35"

الـ20 تُبدي قلقها إزاء مخاطر النزاع التجاري بين أمريكا والصين

صحف عالمية: زوجة محمد صلاح وراء نجاحه

مرايا الابداع

لم أسر مع سحابة

مثل شجرة عارية

منوعات

دم وعرق لكن بلا دموع في سباق كراسي المكاتب باليابان

ما الذي تشعر به عند تناول الموز على معدة خاوية؟

يوم الفزع.. صحيفة: «هوس يوم القيامة» دفع علماء لوضع خطط هروب من نهاية العالم

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

دراسة تكشف خطر المكملات الغذائية على صحة الشباب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎