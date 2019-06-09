"كلمة السر أبو هشيمة".. قطر تعتقل عاملين مصريين بالجزيرة و"beIN" دون تهمة

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الضوء على واقعة اعتقال الحكومة القطرية لـ 2 مصريين، منذ 7 أشهر دون توجيه تهم لهم.

وأوضح في برنامجه" 90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتي تضم 7 منظمات حقوقية دولية، احتجزت مصريين، دون تهم، وأودعتهم في حبس انفرادي، دون أن يعرف عنهم أي شخص أي معلومات.

واستكمل أن هذين الشخصين هما علي محمد سالم، ووليد عبد العزيز، موضحًا أنه تم التواصل مع المستشار العمالي في قطر، والذي أكد بدوره أن هذين الشخصين كانا يعملان في قناة الجزيرة، وبي إن سبورتس، واعتقلتهما السلطات القطرية بتهمة أنهما ارتكبا مخالفات في عملهما.

وواصل أن هناك مفاجأة في هذه القضية، وهي أن هذين الشخصين، كانا يرغبان في العودة لمصر، للعمل بالقنوات المصرية، وتواصلا مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، للعمل في القنوات المصرية باعتباره كان مشرفًا على العمل في بعض القنوات المصرية، ولكنه تم ضبط المراسلات بينهما وأبو هشيمة، وعلى إثر ذلك تم اعتقالهما.

وطالب "الباز"، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بتوضيح تفاصيل هذه الواقعة.