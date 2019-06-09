الباز مهاجمًا الباحث نادر فرجاني: "أشفق عليه وأتشكك في قواه العقلية"

انتقد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، محاولة الدكتور نادر فرجاني، أستاذ جامعي وباحث، التقليل من دور مصر، وادعاء أن أثيوبيا أصبحت الدولة الأكبر في القارة الأفريقية بسبب توسطها لحل المشكلة بين المدنيين والمجلس العسكري في السودان.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أنه أصبح يشفق على المدعو نادر فرجاني ويتشكك في قواه العقلية بسبب تصريحاته الأخيرة المتداولة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأضاف: "نادر فرجاني يقول إن رئيس وزراء إثيوبيا أثبت أنها الدولة الأكبر في القارة بتوسطه الشخصي في أزمة فض اعتصام الخرطوم بالقوة".

وتابع: "نادر فرجاني وهو مفكر وأستاذ يشعر بالدونية والتضاؤل.. هو أي حاجة تحصل برة مصر تنفخ فيها وتكبر فيها وتقول أن اثيوبيا هي الدولة الاكبر في القارة".

وأوضح "الباز"، أن رئيس وزراء إثيوبيا لم يذهب إلى الخرطوم بصفة شخصية، ولم يذهب على أنه رئيس وزراء دولة أفريقية ولكنه توجه للخرطوم بتكليف من مجلس الأمن والسلم الأفريقي الذي ترأسه مصر حاليا.

وواصل هجومه على نادر فرجاني قائلا: "بتحاول تقزم من دور بلدك وتحاول أي حاجة تحصل في دولة تانية تشيد بيها وتكبر منها".