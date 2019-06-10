حظك اليوم.. برج السرطان الإثنين 10 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج السرطان قالت:-



مهنيًا: يحدث هذا اليوم تغيير جذري في طريقة أدائك مهامك وتنفيذ استثماراتك، وتكون النتائج مهمة جدًا وعلى قدر التطلعات.

عاطفيًا: متطلباتك كثيرة ولا سيما في الآونة الأخيرة، فتضع الشريك تحت ضغط كبير وتجعله متوترًا ومنفعلًا ولا يعرف كيف يلبي كل ما تطلبه منه.

صحيا: لا تنفعل إزاء أي أمر تافه، فهو بسبب لك تعبًا نفسيًا، وهذا ليس في مصلحتك على المدى الطويل.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.