حظك اليوم.. برج الجوزاء الإثنين 10 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:-



مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تحتاج بشكل ملحّ إلى مرونة أكبر للتفاهم مع المحيط، وربما تصاب بجرح في كبريائك فتشعر بالخيبة.

عاطفيًا: إذا واجهت فتورًا في الأجواء العاطفية أو انتابك شعور سلبي تجاه الحبيب، باستطاعتك أن تتطرّق إلى الموضوع لتستوضحه.

صحيًا: لا تخف من التشنّجات الخفيفة، فهي ناتجة من كثرة الضغط والإرهاق في العمل والمنزل.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.