الأربعاء.. أمسية شعرية لـ عبد الله حسن بدار الأوبرا

يعقد الشاعر عبد الرحمن حسن، أمسية شعرية يوم الأربعاء المقبل، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات النشاط الفكري والثقافي الذي تنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر.



ومن المقرر أن تقدم الأمسية الإعلامية علا شوشة، ويقدم عبد الرحمن حسن خلال الأمسية مختارات من قصائده المتنوعة منها "الصديقان، وأخر وصايا، وممكن".



الشاعر عبد الله حسن من مواليد مدينة طنطا محافظة الغربية عام 1985، حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة طنطا، وتتميز أشعاره بالجرأة والحيادية والتعبير عن أحلام وطموحات أبناء جيله.