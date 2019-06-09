رفع الإشغالات والتعديات من حديقة سعد زغلول في محطة الرمل بالإسكندرية

شنت إدارة إشغال الطريق بحي وسط الإسكندرية، اليوم الأحد، حملة مسائية موسعة لرفع كافة الإشغالات والتعديات داخل وحول حديقة سعد زغلول بمنطقة محطة الرمل، تحت إشراف أيمن الحلو مدير الإدارة، بعد أن قام جهاز النظافة بحي وسط منذ ساعتين برفع 4 أطنان مخلفات قمامة من الحديقة، تحت إشراف رضا يوسف مدير الجهاز.



جاء ذلك بناءً على تعليمات فورية من اللواء سمير صدقي رئيس الحى، لجميع الإدارات المعنية بالحي لسرعة رفع كفاءة الحديقة، من حيث النظافة، رفع الاشغالات، والحدائق والتشجير.



وكان قد تلقت إدارة الشكاوى بمحافظة الإسكندرية، شكوي بالتضرر من انتشار المخلفات والاشغالات بحديقة سعد زغلول بمحطة الرمل، وبناءً عليه تم التعامل مع الشكوي بصورة فورية، وذلك في إطار الاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين.