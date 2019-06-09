الكوكب المراكشي يتعادل مع الوداد ويودع الدوري المغربي

ودع الكوكب المراكشي دوري المحترفين المغربي لكرة القدم بعد تعادله مع ضيفه الوداد البيضاوي بطل المسابقة في الجولة الأخيرة اليوم الأحد.

وظل الكوكب المراكشي في المركز قبل الأخير بعد تعادله التاسع في 30 مباراة ليتجمد رصيده عند 30 نقطة بينما رفع الوداد رصيده إلى 59 نقطة بعد حسمه اللقب الجولة الماضية.

وسيرافق الكوكب المراكشي فريق شباب الريف الحسيمي إلى الدرجة الأدنى بينما حافظ المغرب التطواني على مكانه بين الكبار بعد فوزه الثمين 2-صفر على مستضيفه الجيش الملكي باستاد مولاي عبد الله بالرباط في مباراة أقيمت في نفس التوقيت.

وارتقى المغرب التطواني إلى المركز 12 برصيد 34 نقطة بينما تلقى الجيش الملكي الهزيمة 11 ليتراجع للمركز 13 بعد تجمد رصيده عند 33 نقطة.