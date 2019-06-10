حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 10 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الثور قالت:-



مهنيًا: يمكّنك هذا اليوم من الاعتماد على مساعدة الزملاء أو بعض المهتمين بأمرك من خارج مجالك المهني، كما على ودّ يظهره أحد الأصدقاء النافذين.

عاطفيًا: تضطر إلى الانعزال قليلًا والابتعاد عن الشريك وعن أجواء الصخب، وخصوصًا أن حياتك العاطفية تعرف بعض الاهتزاز.

صحيًا: احذر أن تقحم نفسك في نزاع مع أحد النافذين في العائلة أو في العمل أو في السياسة، ما يرهقك نفسيًا وجسديًا.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.